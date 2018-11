Al Bano: “Ecco perché non sono andato a Domenica Live”

ROMA – Perché Al Bano non si è presentato, come era organizzato, a “Domenica Live”? A rispondere è lo stesso entourage del cantante con una nota pubblicata dal magazine di “Pomeriggio Cinque”, l’altro programma di Barbara D’Urso. E la nota conferma che poco prima del programma Al Bano ha avuto un malore:

“La famiglia Carrisi e lo staff precisavano che l’artista stava bene e che la sua partenza per la Cina era prevista per il giorno successivo. Per questo motivo qualcuno su internet ha insinuato che il malore non fosse fondato, che qualcuno avesse bloccato la partecipazione del cantante. Il cantante stesso il giorno successivo alla trasmissione ha contattato la redazione del programma, confermando che l’impossibilità di partecipare a Domenica Live era dovuta proprio ad un malore. Al Bano ha rivelato che non era nulla di grave, per fortuna! Il Leone di Cellino è inarrestabile ed ha ripreso subito la sua tournee”.