ROMA – Seconda puntata di “55 passi nel sole”, lo show di Canale 5 dedicato ad Al Bano e Romina Power. Anche in questa nuova puntata tante le emozioni per i fan della coppia. Tanti anche i momenti musicali alternati ai racconti di vita dell’artista pugliese e della sua famiglia. Se nella scorsa puntata a piangere in diretta era stata Crsitel durante il ricordo della sorella Ylenia, questa volta a commuoversi è Romina Jr.

Le lacrime sono spuntate durante la visione del filmino di nozze di mamma Romina e papà Al Bano.

Un altro momento emozionante è stato quello che ha visto Al Bano accompagnato da Michele Placido nell’esecuzione di “Un pugno nell’anima”. L’attore pugliese ha letto alcune strofe della canzone dedicata a Ylenia Carrisi, e si è commosso.

Oltre a lui, sul palco è salito Beppe Fiorello che ha cantato con Al Bano Domenico Modugno, Orietta Berti che ha cantato “Quando l’amore diventa poesia” e “Pensando a te”. Al bano ha duettato poi con Mario Biondi sulle note di “Una ragazza in due”. tra gli ospiti anche Gigliola Cinquetti, Roberto Vecchioni e i The Kolors che hanno portato sul palco “Bohemian Rhapsody” e “Il mondo”.

Lo show “55 passi nel sole” è stato un trionfo. I dati d’ascolto parlano chiaro: la trasmissione ha inchiodato davanti al teleschermo 3.048.000 spettatori pari al 16.1% di share. Solo la partita di Coppa Italia Atalanta-Juventus ha fatto di più, con più di 7 milioni di ascoltatori.

Oltre ad Al Bano che comunque lo si vede tanto ancora in tv, complice di tanto successo è stata naturalmente Romina Power. I duetti, le strette di mano e le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana fanno ancora impazzire i fan che ora sperano che tra i due ci sia un ritorno di fiamma.