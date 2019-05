ROMA – Al Bano, intervistato a “Un Giorno da Pecora”, non esclude che tra lui e Romina Power le cose possano presto cambiare: “L’amore? C’è sempre. Per me è un miracolo. Non escluso che tra Romina e me ne non possa esserci un ritorno di fiamma”. Al Bano poi azzarda il paragone: “Se ci sono riusciti Belen Rodriguez e Stefano De Martino anche noi possiamo farlo”.

“Con Romina – spiega – ho conosciuto la bellezza di anni favolosi. Poi è arrivata la notte, talmente buia da spingerci al divorzio. Ora siamo più rispettosi, ovvero siamo un padre e una madre che non devono commettere errori”.

Durante l’intervista poi il cantante ha racconto anche qualche aneddoto del suo passato, come quella volta in cui, da ragazzino, ha bevuto qualche bicchiere di troppo. “La prima volta è successa a 15 anni. Era carnevale. Poi successo a Londra a casa di un discografico. Mi fece bere vino e grappa. L’ultima volta? A pasquetta del 1984. Ero con un amico e con mia madre”. Fonte: Un Giorno da Pecora.