ROMA – Romina Power insieme ad Al Bano sul palco di Amici. Prima di entrare nel vivo della sfida finale, parte il siparietto con Rudy Zerbi che diverte tanto Maria De Filippi.

Zerbi, così hanno deciso gli autori, deve fare domande scomode ad Al Bano e Romina Power. Il test è sulla loro storia d’amore: domande sul primo bacio, su quante volte i due artisti avrebbero fatto l’amore e molto altro.

La prima domanda riguarda l’ultimo bacio. Al Bano dice di non ricordare e dice “è passato troppo tempo”. La Power risponde invece in modo diretto e sfacciato: “Ma come dietro le quinte poco fa”.

Poi un’altra domanda: “Romina, quando ti chiedeva di fare l’amore? Nei giorni pari o in quelli dispari?”, lei risponde divertita: “Tutti i giorni!”.

Lo scorso 16 marzo, Al Bano è stato ospite di Storie Italiane. Durante il collegamento, prima di parlare dell’epidemia da coronavirus che sta colpendo l’Italia, il cantante ha fatto un annuncio drammatico.

“Ho ricevuto una notizia che mi ha lasciato l’amaro in bocca. Un mio carissimo amico ieri è andato in ospedale per farsi una lastra: era entrato sano, ma ora si trova in coma farmacologico. Da qui voglio fargli un grande augurio, perché lui, tanti anni fa, mi ha preso per mano e mi ha condotto verso il grande successo e soprattutto perché è un grande uomo”.

