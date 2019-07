ROMA – Rai Uno, la sera di venerdì 12 luglio ha mandato in onda la replica di “Signore e Signori Al Bano e Romina Power“, registrando 2.283.000 spettatori che corrispondono al 15.5% di share.

Romina Power, nello show si è esibita assieme al suo ex Al Bano emozionando i fan della storica coppia. Se però Al Bano con la sua voce ha incantato i presenti, Romina è stata criticata dai presenti che l’hanno accusata di avere una voce poco intonata. Per questa ragione, l’artista Italo americana è stata presa di mira sui social da parte di alcuni leoni da tastiera che non sono stati affatto gentili con lei i quali, senza badare all’età e all’emozione, hanno accusato la Power di essere stonata peggio di una campana e di non aver preso nemmeno una nota.

Romina è spesso paragonata al contorno, come a voler dire che la sua presenza non era poi così essenziale. Il vero merito del successo, per qualcuno è andato in pieno ad Al Bano che a 70 anni è capace ancora di far venire i brividi.

Per il momento non è arrivata nessuna risposta da parte dell’ex signora Carrisi.

Fonte: Twitterù