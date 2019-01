ROMA – Dopo il grande successo dello show “55 passi nel sole“, sono in molti a voler sapere della situazione sentimentale di Al Bano e Romina Power. Sono tornati insieme oppure no dopo l’addio del cantante a Loredana Lecciso? Assolutamente no. E il cantante lo ha ribadito nello studio di Verissimo.

“C’è grande amicizia con entrambe le mie ex. Non faccio fatica a portare avanti questi due rapporti. Io ho sempre fatto tutto con amore nelle mie relazioni”, ha confidato Al Bano a Silvia Toffanin. Al momento, dunque, Al Bano è single e più che mai concentrato sulla carriera. E sugli impegni professionali, che sono aumentati, dopo che il 75enne ha fatto dietrofront sul suo ritiro.

Qualche tempo fa Albano Carrisi aveva annunciato il suo ritiro dal mondo della musica. “Dal 1 gennaio 2019 non canterò più”, aveva detto l’artista. Negli scorsi mesi la situazione è cambiata e Carrisi ha così preso una strada differente. “Il 25 ottobre scorso mi trovavo con Romina in Russia. Quel giorno mi sono svegliato con una grinta che non sentivo da tempo. Stavo benissimo e ho affrontato quella giornata come se avessi nuovamente 20 anni. Ho lavorato per 8 ore di fila, non ho avuto un cedimento, non ho avuto un momento di debolezza. Anche l’edema alla voce, un problema alle corde vocali che mi portavo dietro da tempo, era completamente scomparso. Sono convinto che la Madonna mi abbia aiutato facendomi una grazia. E sono rinato”, ha raccontato a Di Più.