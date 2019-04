ROMA – Yari Carrisi è stanco della lontananza di Ylenia, la sorella scomparsa ormai da molti anni negli Stati Uniti. La perdita della figlia di Al Bano e Romina Power, oltre che dai genitori, è stata ovviamente vissuta molto male anche da Yari Carrisi, il secondogenito della coppia.

Lui, essendo più grande delle altre sorelle Cristel e Romina jr, ha subito direttamente sulla sua pelle gli anni che seguirono alla scomparsa di Ylenia. Ed ora, preso forse da un po’ di nostalgia, ha postato una foto che lo ritrae insieme alla sorella.

Ylenia Carrisi è scomparsa nel nulla. C’è chi dice che si sia buttata nel Mississippi, chi invece sostiene che sia ancora viva e che si trovi in Florida. La verità sulla primogenita della coppia della canzone italiana non è mai emersa e forse non emergerà mai. Per questa ragione, suo padre Al Bano ha voluto che si dichiarasse morta per evitare che si lucrasse sulla sua morte o anche semplicemente per evitare che si inventassero storia che alimentassero false speranze.

Romina e Al Bano non smetteranno mai di amarla e, dentro di loro, a mantenere viva la speranza che davvero sia viva da qualche parte. Intanto, questa foto scattata in Florida nei tardi anni Settanta (così c’è scritto sul post di Yari), ha raccolto molte interazioni in poche ore. Nella foto si vedono i due genitori giovani in Florida che viaggiano su due biciclette. Dietro di loro due sellini: dietro a mamma Romina c’è lui, dietro a papà Al Bano quella sorella che qualche anno dopo sarebbe scomparsa nel nulla.

Fonte : Instagram