ROMA – Al Bano e Romina Power di nuovo insieme in tv. La storica coppia, la sera di venerdì è stata ospite a Una Voce per Padre Pio, un evento spirituale condotto da Flavio Insinna.

Oltre ai due artisti, sul palco erano presenti diversi artisti. La manifestazione è stata organizzata con uno scopo ben preciso, quello di raccogliere fondi.

Prima della performance, i due artisti si sono scambiati delle parole molto cordiali ricordando quando si sono esibiti davanti Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II. Poi la cantante, con tono ironico, ha chiesto all’ex marito di non esibirsi troppo vicino a lei per evitare ulteriori pettegolezzi nei loro confronti.

La battuta, il cantautore di Cellino San Marco non l’ha ascoltata inquanto concentrato esclusivamente sull’interpretazione dei brani. Tra Al Bano e Romina ora corre buon sangue. I due si sono riappacificati dopo le voci di questi mesi, che li vedevano prima tornati insieme poi distanti, dopo che Al Bano Carrisi è ritornato fra le braccia di Loredana Lecciso dopo un periodo di distacco. I due l’anno scorso avevano avuto una brutta crisi che ora, a ggiudicare dalle foto postate in Rete in questo periodo, sembra superata.

In molti hanno storto il naso per questo riavvicinamento, dato che speravano in un ritorno di fiamma della storica coppia della canzone italiana.

Fonte: Rai Uno