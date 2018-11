ROMA – Intervistato da Bianca Berlinguer, ospite di “Carta Bianca”, Al Bano rivela: “Licio Gelli mi chiese di entrare nella P2 ma io non capii”.

Sull’attuale situazione politica però “non sono in grado di dare giudizi” ha detto Al Bano, aggiungendo: “Salvini si sta impegnando molto, è un uomo nel quale poter avere fiducia. Di Maio lo definirei come ‘il sorriso del Sud’”.

Immancabili poi le domande sulla vita privata e sul triangolo amoroso con Romina Power e Loredana Lecciso. “Sono single“, ha ribadito il cantante pugliese, spiegando però di aver un ottimo rapporto umano e personale con Romina Power: “Sul palcoscenico si è ricreata una atmosfera magica e coinvolgente. Poi la vita privata è differente: lei vive in America io sono qui”. Di Loredana Lecciso ha detto invece che hanno due caratteri molto differenti, per cui nei 17 anni trascorsi insieme, spesso le tensioni tra di loro sono state alte e frequenti. Alla domanda della Berlinguer se si incontreranno un giorno la Power e la Lecciso, Al Bano ha risposto: “Spesso me lo chiedo anch’io. Ma saranno loro a decidere, hanno intelligenza, saggezza e buon senso per poter decidere”. Infine sulla sua eventuale partecipazione al Festival di Sanremo 2019, dice convinto: “Amo Sanremo e l’atmosfera che si respira sempre al festival. Ma quest’anno non ci sarò”.