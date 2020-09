Dopo 14 anni il reality “Al passo con i Kardashian” chiude i battenti e nel 2021 andrà in onda l’ultima stagione.

Alla decisione ha probabilmente contribuito il crollo emotivo in pubblico di Kanye West, il calo degli ascolti, i componenti importanti della famiglia che rifiutano di farsi filmare, lo scontro fisico tra Kim e la sorella Kourtney.

Kim Kardashian West, 39 anni, sui social media ha annunciato che dopo 20 stagioni il reality show di successo, che ha portato la famiglia alla celebrità, terminerà nel 2021.

Nel lungo post, Kim ha scritto che è “ora di dire addio” ma non ha citato una ragione ufficiale per cui il reality show, un tempo estremamente popolare, finirà alla scadenza del contratto.

Il pubblico è diminuito ma le retribuzioni del cast sono aumentate per cui è stato anche messo in dubbio quando andrà in onda l’ultima stagione del reality show.

Nel finale della quarta stagione erano sintonizzati ben 4,8 milioni di telespettatori.

Non è un segreto che negli ultimi anni il numero di spettatori è diminuito.

Nella 18ma stagione il reality è stato seguito da meno di 900.000 utenti.

Ci si può chiedere, scrive il Daily Mail, se sia giustificabile continuare a pagare milioni di dollari a stagione per mandare avanti lo show.

Secondo TMZ, nel 2017 la famiglia ha guadagnato $ 150 milioni per cinque stagioni. Il che significa che sono stati pagati $ 30 milioni a episodio.

I Kardashian hanno dovuto affrontare anche delle battaglie private.

Il marito di Kim, Kanye West, 43 anni, ha subito un esaurimento nervoso e lei avrebbe rifiutato di parlarne nello show.

La preoccupazione di Kim per la sua vita familiare potrebbe essere alla base della decisione di chiudere il reality, poiché la maggior parte delle scene sono ora basate su lei e la sorella Khloe.

Kourtney è stata protagonista del reality ma successivamente si è ritirata per concentrarsi sui tre figli Mason, Penelope Reign, scatenando uno scontro fisico con Kim.

Kim aveva criticato le sorelle perché sosteneva che non prendessero seriamente come lei il lavoro. Kourtney si è scagliata contro Kim dicendo “Ti fot*erò” e lei ha reagito picchiandola selvaggiamente. Calci, schiaffi e spintoni, non si sono fatte mancare nulla.

La rissa è stata ampiamente criticata dai fan che l’hanno bollata come un comportamento negativo da avere durante un programma.

Episodio che potrebbe aver inciso, tra gli altri drammi dei Kardashian, nella decisione di staccare la spina allo show. (Fonte: Daily Mail).