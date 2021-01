Alan Friedman, la frase sessista su Melania Trump fa arrabbiare anche Sgarbi: “Censurarlo come per Corona” (foto d’archivio Ansa)

“Non va fatto alcuno sconto ad Alan Friedman rispetto alle sue parole nei confronti di Melania Trump in tv. È il corrispondente italiano di Mauro Corona che definisce la Berlinguer ‘gallina’, e la Rai lo censura. La Rai dovrebbe censurare Friedman come hanno censurato Corona”.

Parole di Vittorio Sgarbi che ha commentato così quanto successo mercoledì nel corso della trasmissione di Rai 1 “Unomattina“, quando il giornalista Alan Friedman, durante un collegamento, ha definito l’ex first lady Melania la “escort” di Donald Trump.

“Sono espressioni che avevo già indicato in televisione di trumpismo rovesciato – dice Sgarbi -. Quello che lui attribuisce a Trump lo esprime nel suo modo di parlare. Sono posizioni che hanno gli intolleranti, che diventano ancora più intolleranti di quelli che accusano. Questo gesto lo arruola nel campo dei trumpisti”.

Fratelli d’Italia: “Alan Friedman sia bandito dal servizio pubblico”

“Abbiamo presentato un quesito urgente in vigilanza Rai affinché Friedman venga bandito dal servizio pubblico. Con quale criterio infatti e’ possibile definire alcune donne “escort” e fare risolini allusivi ? Che tipo di immagine della donna da’ il nostro servizio pubblico ? Credo che atteggiamenti del genere vadano censurati perché profondamente diseducativi: le donne non si attaccano con argomentazioni così becere e sessiste”. Lo dichiarano in una nota Daniela Santanchè e Federico Mollicone, Fratelli d’Italia.