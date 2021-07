Alan Palmieri chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Radio Norba, Instagram, biografia e carriera. Alan Palmieri conduce con Elisabetta Gregoraci Cornetto Battiti Live. Il programma musicale è in onda questa sera 13 luglio su Italia 1 dalle 21:20. Tra gli artisti che si esibiscono ci sono Fedez, Orietta Berti, Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Irama, Annalisa e Federico Rossi.

Dove e quando è nato, età, biografia di Alan Palmieri

Alan Palmieri è nato l’11 febbraio del 1975 in Svizzera. Ha 46 anni. Trascorre la sua infanzia in Puglia, dove sviluppa una grande passione per il mondo dei media e per la radio. La sua carriera nel mondo della radio inizia con Rtl 102.5 e Radio 105. Poi approda a Radio Norba, emittente legata al gruppo Telenorba.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Alan Palmieri

Per quanto riguarda la vita privata di Palmieri non si hanno molte informazioni. E’ sposato con Caterina Costantini e ha dei figli, ma la coppia vive la propria relazione lontano dai riflettori. E’ molto attivo sul suo profilo Instagram, seguito da più di 13mila followers: alanpalmieri.

Ha aderito alla campagna #iolavoroconlamusica, in favore dei lavoratori dello spettacolo e dei concerti fermi a causa della pandemia di Covid-19.

La carriera di Alan Palmieri

La sua carriera, cominciata nella radio, lo porta in televisione fino a diventare il direttore artistico e conduttore di Battiti Live, a partire dal 2018. L’evento radiotelevisivo è ormai un appuntamento fisso dell’estate per milioni di italiani. Nella conduzione, al fianco di Palmieri, c’è sempre Elisabetta Gregoraci dal 2018.