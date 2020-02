Alba Parietti e l’incontro in aereo con… Salvini FOTO

ROMA – “Ero seduta davanti a un signore, che nervosamente faceva ballare il mio posto tamburellando con la gamba … io non lo vedo e gli dico ‘scusi per favore può stare fermo con quella gamba?’ Gentilmente, e lui gentilmente sta fermo”. Alba Parietti, via Instagram, racconta il suo insolito incontro in aereo. Insolito incontro con… Matteo Salvini. Un Matteo Salvini, dice la Parietti, nervoso.

Un Salvini nervoso, dice la Parietti. Forse nervoso per la sua Lombardia. Forse nervoso per il suo Nord. Forse nervoso per gli scenari politici all’orizzonte. Chissà.

“Poi mi sposto – racconta – in un posto più libero sempre per evitare contagi. Mi giro e guardò il signore di cui non avevo visto la faccia … naturalmente chi era? Matteo Salvini. Non c’è niente da fare, l’energia si attrae o respinge anche ad alta quota e a scatola chiusa”.

“Avrà pensato – racconta ancora Alba Parietti – che sono una gran Rompipalle e che gliel’ho detto apposta. Però ha smesso… mentre Gianluigi mi prende in giro per come vado in giro maschera , guanti, scafandrata”. Alba Parietti poi conclude il post dicendosi in attesa di “odiatori a favore del ‘capitano’ dal ginocchio nervoso”.

Fonte: Instagram.