Alba Parietti chi è, età, altezza, peso, cancro, titolo di studio, fidanzato, figli, Instagram, figlia Giulia, vita privata. E’ una delle soubrette più famose d’Italia, per anni sogno erotico di tanti italiani. E’ stata anche una delle prime donne ad affermarsi nel mondo del calcio, un ambiente maschilista per antonomasia. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza, titolo di studio, genitori, Miss Italia, la biografia di Alba Parietti

Alba Antonella Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961. Allo stato attuale ha dunque 60 anni. E’ alta 175 centimetri per un peso forma che si attesta intorno ai 55 chili.

E’ figlia di Francesco, un partigiano piemontese originario delle Langhe poi chimico, il cui nome di battaglia era Naviga, e di Grazia Dipietromaria, pittrice e scrittrice. Deve il suo nome alla città di Alba, prima città piemontese a essere liberata nel 1945, e crebbe nel quartiere torinese di Madonna del Pilone.

Frequentò quindi il liceo artistico statale (nel quale si diplomò) e successivamente fece l’ingresso nel mondo delle radio locali. L’esordio nello spettacolo avvenne nel 1977, in un teatro locale, in L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, in cui interpretava il ruolo di Cecily Cardew. Nel 1978 partecipò a Miss Italia non arrivando però alle finali, mentre nel 1979 fu eletta per rappresentare l’Italia alla finale di Miss Universo, ma fu costretta a rinunciare alla partecipazione per i troppi impegni.

Marito, figli, compagno, Giuseppe Lanza di Scalea e la figlia Giulia, Instagram, la vita privata di Alba Parietti

Tra il 1981 ed il 1990 Alba Parietti è stata sposata con Franco Oppini, da cui ebbe un figlio, Francesco Oppini. Francesco è nato il 6 aprile 1982. Nel 1991, fino al 1996, Alba è stata fidanzata con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, colui che Alba Parietti ha definito “l’uomo più importante della mia vita”.

Nel frattempo, dal 2001 al 2007 la showgirl ha avuto una lunga storia con il principe Giuseppe Lanza di Scalea e, dal 2010 al 2014. Ad avvisare la Parietti della sua morte fu la figlia Giulia, che le era rimasta molto legata.

Altra storia famosa con Cristiano De André, figlio del celebre Fabrizio. Altro celebre flirt è stato quello con Cristopher Lambert.

Alba Parietti ha un account ufficiale su Instagram, che conta centinaia di migliaia di follower.

Cancro, la malattia di Alba Parietti

La showgirl ha raccontato di aver avuto un cancro maligno al collo dell’utero a soli 36 anni, “Tutto era dovuto alla degenerazione del papilloma e alla trascuratezza da parte di medici poco capaci di fare diagnosi precoci”, raccontava la showgirl molti anni dopo, con un post su Facebook.

“Il papilloma non porta sempre al cancro, intendiamoci, ma può degenerare, va tenuto sotto controllo se contratto” spiegava ancora la Parietti nel 2017. In quell’anno si parlava moltissimo del vaccino contro il Papilloma Virus.

“La mia storia è stata fortunata e io ho vissuto serena, ho avuto una vita assolutamente felice e normalissima dopo l’intervento, e senza conseguenze, nemmeno terapie successive di chemio o radio, ma solo un secondo intervento anni dopo, che ha risolto definitivamente il problema” ha raccontato ancora l’attrice e presentatrice.