Alba Parietti chi è: età, marito, figlio, vita privata, titolo di studio, Instagram, biografia e carriera

Chi è Alba Parietti: età, marito, figlio, vita privata, titolo di studio, Instagram, biografia e carriera dell’attrice ospite questa sera a Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 alle ore 21:25.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Alba Parietti

Alba Antonella Parietti è nata il 2 luglio 1961 a Torino. E’ alta 1,75 mt. Non si è laureata: i suoi studi si sono conclusi dopo il diploma, conseguito al Liceo Artistico. Conosciuta anche per la sua bellezza, ha avuto una carriera poliedrica, nel mondo dello spettacolo. Attrice, cantante, conduttrice, showgirl e attualmente anche opinionista. Il suo carattere combattivo lo ha ereditato dal padre, un ex partigiano conosciuto con il nome di Naviga.

Il suo debutto televisivo risale al 1980, in una piccola rete locale piemontese, Videogruppo. Da qui, nel 1983, arriva sul grande schermo delle reti Rai, con il programma Galassia 2. Nel 2017 ha partecipato allo show Ballando con le stelle, in coppia con Marcello Nunzio.

Marito, storie d’amore e figlio: vita privata di Alba Parietti

Tra il 1981 ed il 1990 Alba Parietti è stata sposata con Franco Oppini, da cui ebbe un figlio, Francesco Oppini. Francesco è nato il 6 aprile 1982 e per un breve periodo, all’inizio degli anni 2000, ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, senza però ottenere successo.

Nel 1991, fino al 1996, Alba è stata fidanzata con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, colui che Alba Parietti ha definito “l’uomo più importante della mia vita”.

Sempre nel 1996 Alba ha una storia breve ma intensa con Christopher Lambert, poi ripresa, sempre molto brevemente, vent’anni dopo, nel 2016: in questo ultimo caso il ritorno di fiamma è durato 4 mesi. Nel frattempo, dal 2001 al 2007 la showgirl ha avuto una lunga storia con il principe Giuseppe Lanza di Scalea e, dal 2010 al 2014, con Cristiano De André, figlio del celebre Fabrizio.

Instagram e curiosità sulla vita di Alba Parietti

Per seguire le ultime novità su Alba Parietti è possibile iscriversi al suo profilo Instagram ufficiale @albaparietti che vanta oltre 445mila follower.

Alba Parietti ha avuto come compagno di classe, sia all’asilo che poi anche alle elementari, il giornalista Marco Travaglio.