ROMA – Alba Parietti ammette al settimanale Oggi di nutrire un debole per Damiano David, il frontman del gruppo Maneskin, concorrente ad X Factor. All’interno del talent, il gruppo sta riscuotendo grande successo.

“Farà strada perché è un vero artista” e confessa di non resistere al suo fascino affermando: “Peccato che sia giovane”. Il ragazzo infatti ha solo 18 anni eppure la sua bravura e il suo look da “bello e dannato” contribuiscono a fargli riscuotere molto successo sul piccolo schermo.

La Parietti poi ha aggiunto su Facebook: “Visto che la mia passione morbosa e insana per Damiano dei Maneskin è rimbalzata su tutti gli organi di informazione (come io volevo e faccio da 30 anni) desideravo specificare che come è altrettanto noto, non pratico più da un po’ ( per scelta) ma ancora peggio, cerco solo rapporti intellettuali possibilmente malsani, in più ho trovato in Damiano il nipote che ho sempre cercato (avendo lui la metà degli anni di mio figlio) e non avendo mai manifestato mio figlio una passione per i Kiss o David Bowie e Jagger.

Freud ai giorni nostri avrebbe dovuto virare il complesso edipico sulle nonne invece che sulle mamme. Caro Damiano la zia -nonna Alba ti aspetta con i Ciripa’ ( pannolini degli anni 80) ora evoluti in Pampers e biberon di Spritz nel parcheggio del forum per darti il regalino di Natale. Non potrò neanche mai più criticare, schifata i vecchi bavosi che guardano vogliosi le ragazzine. Mannaggia!!!!”.