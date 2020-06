Alba Parietti su Ezio Bosso: “Impossibile accettare la sua morte”

ROMA – Alba Parietti racconta il legame con Ezio Bosso, il pianista scomparso lo scorso 15 maggio.

Un rapporto che l’attrice ha svelato in una toccante intervista rilasciata a Pierluigi Diaco a Io e Te.

La morte del musicista è stato un duro colpo per la Parietti, che su Instagram ha condiviso il suo dolore con i follower e la difficoltà di accettare la scomparsa dell’artista, morto a soli 48 anni.

“Un anno fa, il direttore del settimanale Oggi mi chiama e mi dice d’intervistare Alba Parietti e si dice in giro che ci sia un’amicizia particolare con Ezio Bosso – ha spiegato Diaco -. Io chiamo Alba e le dico tutto. Lei ci pensa e ne parla nell’intervista. Io non l’ho più sentita e quando ho visto come è stato raccontato questo rapporto mi ha molto colpito e siccome io ricordo quelle parole, vorrei chiederti come continua oggi questo legame“.

La Parietti, emozionata, ha parlato del legame con Ezio Bosso.

“Chi ha conosciuto Ezio, sa che i suoi rapporti erano molto complessi perché era una persona di un’intelligenza straordinaria e averlo conosciuto è una fortuna. Tra me e lui c’era un rapporto d’amicizia profonda, molto profondo. Averlo conosciuto per un periodo è stato uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutti gli altri pettegolezzi non mi riguardano. Per me era una persona importante, gli ho voluto veramente bene e per me è impossibile accettare la sua morte”.

Ezio Bosso è scomparso dopo aver combattuto contro una malattia autoimmune degenerativa che gli era stata diagnosticata dopo l’intervento per rimuovere un tumore.

“Ci sono giorni in cui non riesci a dire nulla – aveva scritto Alba Parietti il giorno della scomparsa -. Ci sono giorni in cui rivedi tutto e lo leggi con occhi diversi e comprendi ciò che non volevi capire. Ci sono giorni in cui capisci che il tempo è finito e quello che hai dato e ricevuto rimarrà dentro di te per sempre. Ci sono giorni in cui nessuno può trovare le parole , ma tu quell’amore che ti arriva lo devi accogliere e ascoltare. Perché il tempo è prezioso proprio perché scorre inesorabilmente e ciò che ti sembrava eterno, lo rimane solo nei tuo cuore. Ci sono giorni in cui non avresti voluto mai svegliarti. Il tempo non ci da tempo”. (fonte IO E TE)