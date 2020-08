“Flavio Briatore ha sbagliato, la salute viene prima del business”: a dirlo è Alba Parietti, amica del fondatore del Billionaire

Intervistata da La Stampa, la showgirl piemontese Alba Parietti ha commentato il contagio da coronavirus dell’amico Flavio Briatore, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo il rientro dalla Sardegna.

Oltre a Briatore più di 60 dipendenti del locale di Porto Cervo sono risultati positivi al coronavirus. E la notizia della positività di Briatore ha scatenato molti commenti, considerato anche che fino a pochi giorni fa il manager si era opposto alla chiusura delle discoteche per prevenire nuovi contagi.

“Flavio è un mio caro amico – ha detto Alba Parietti a La Stampa -, ma stavolta ha commesso un errore: la salute viene prima del business. Questa era un’estate strana, dove bisognava agire con il massimo della prudenza. Peccato che in realtà le reazioni alla pandemia siano state paradossali”.

Le parole di Daniela Santanché sulla prostatite

Alba Parietti ha commentato anche le parole di Daniela Santanché, secondo la quale Briatore non sarebbe stato ricoverato per il coronavirus, ma per una prostatite.

“Non sono la Santanchè, non sono così informata sulle condizioni della sua prostata – ha detto Parietti -. Certo, spero guarisca in fretta. Va detto però che, nella medesima situazione, nel senso che anche lui si trovava in Sardegna negli stessi giorni, Silvio Berlusconi si è mosso con grande cautela evitando di frequentare locali pubblici. Insomma, non credo che chiunque sia andato in vacanza lì sia tornato con il virus: per fortuna”.

In Spagna intanto…

Mentre molti vip e meno vip erano in vacanza in Sardegna, Alba Parietti – che si era ammalata di Covid-19 a marzo – era in vacanza ad Ibiza, in Spagna, dove ha casa.

La conduttrice ha parlato di controlli più severi in Spagna che in Italia e si è detta d’accordo con la chiusura delle discoteche decisa nel Paese iberico”. (Fonte: La Stampa)