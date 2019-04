Alba Parietti: “Flirt con Mourinho? Avrei voluto tanto ma…”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Chi”, Alba Parietti rivela: “E’ più interessante un intellettuale o un calciatore? Che domanda, non c’è paragone. Gli intellettuali sono molto più perv****, i calciatori sono basici. Altrimenti mi sarei fidanzata con un calciatore”.

Ecco alcuni stralci dell’intervista. “Mi attribuiscono flirt con Vialli e Mourinho? Mi fa piacere perché loro sono i più grandi di tutti. Avrei tanto voluto che fosse vero con Mourinho, anzi, sono disponibile a fare in modo che questa fantasia diventi realtà: se torna all’Inter posso vendere l’anima alla sua squadra”.

Capitolo Isola dei Famosi. E’ stato sbagliato riportare a Riccardo Fogli quel gossip? “Chi sta sull’Isola vive una condizione di stress e di sofferenza e, quindi, appare indifeso. Certo, un messaggio violento come quello in altre trasmissioni è scontato, ci sono programmi che vivono di quello, la differenza è che negli altri casi il destinatario è seduto in salotto e può anche alzarsi e andarsene, lì no”.

Le piace Diletta Leotta? “È ovvio che la odio, come tutte le donne della mia età di fronte alle strafighe, come le viene in mente solo di pensare che possa piacermi? (ride, ndr)”.

In amore segue sempre gli amori impossibili? “Ho passato una vita a dare la caccia agli psicopatici, mi piace fare la vittima che diventa carnefice. Poi, certo, mi piacciono anche gli uomini come mio padre che sono bravi, perfetti, indistruttibili. Ma mi attira la follia. Julio Cortázar, un intellettuale francese, diceva: Per parlare d’amore bisogna parlare con i pazzi, che ne sanno di più, perché gli intelligenti amano intelligentemente, che è come non aver amato mai”. Fonte: Chi.