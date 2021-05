Alba Parietti: “Il sesso era la mia dipendenza ma quasi tutti gli uomini hanno fatto cilecca la prima volta. Padre Georg Gänswein il mio sogno erotico”. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’attrice a Permesso Maisano, trasmissione in onda su Tv8 nella tarda serata di mercoledì.

“Sono stata forse ossessionata per anni dal sesso , ma da questo punto di vista la menopausa mi ha liberata. Quasi tutti gli uomini che ho conosciuto hanno fatto cilecca la prima volta. Tranne un paio, giuro, tutti. Soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa – ha commentato -. Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo , ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano: ‘ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore’, chissà pensavano a quale tigre del materasso“.

“Il mio sogno erotico era Padre Georg Gänswein. Una volta l’ho incontrato in treno e non ho smesso di fissarlo per tutto il viaggio. Poi gli ho chiesto l’assoluzione. Lui mi ha domandato se mi fossi pentita e quando io ho risposto di no, lui non mi ha concesso l’assoluzione”.