ROMA – Ad Alba Parietti, showgirl tra le più amate in Italia, vengono di solito attribuiti molti amori e, ospite di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani, la showgirl racconta della sua lunga relazione che la legò al filosofo Stefano Bonaga. Impossibile poi non sapere dell’amore con Franco Oppini, con cui ha avuto suo figlio Francesco. Un recente ritorno di fiamma c’è stato con l’attore francese Christopher Lambert, che l’attrice ha commentato così: “Eravamo gli Albano e Romina de noantriche sembrava brutto dire: Veramente non c’entriamo più una mazza”.

Eppure ci sono delle altre relazioni più nascoste e dei corteggiatori che non le si attribuirebbero. “E’ stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile”, ammette l’ex concorrente della XII edizione di Ballando con le stelle parlando del pianista e compositore Ezio Bosso: “E’ un grandissimo, immenso artista – continua Alba – ed è un uomo che ha una capacità seduttiva immensa, che unita all’arte è un siero”.

Nel raccontare la loro storia, Alba non omette la malattia neurodegenerativa di cui il musicista soffre dal 2011, sopraggiunta in seguito all’asportazione di una neoplasia: “E’ grandioso anche nel rappresentarsi nella sua fisicità“. “Senta ma è vero che tra i suoi corteggiatori c’è anche Saviano?”, incalza la conduttrice Francesca Fagnani. “Questa è una bella notizia! Me la sta dicendo lei – risponde sorpresa la Parietti -. Mi piacerebbe molto: è un grande scrittore. Sarebbe molto divertente, piacevole”, conclude divertita la showgirl.

E da scrittori impegnati si passa ai rapper del calibro del milanese Alessandro Aleotti, in arte J-Ax: “Ma io neanche lo conosco!”, smentisce la Parietti. Alba invece non si nega alla domanda che riguarda l’ex calciatore Gianluca Vialli: “Sì, certo: è stato un mio flirt. Dopo 20 anni diciamolo!”. Quello che la Parietti definisce “un peccato di gioventù” è stato un innocente tradimento durante i mondiali del ’90: “Ho grande rispetto per la fidanzata dell’epoca, che secondo me lui amava tantissimo. Dai Gianluca diciamolo: è caduto in prescrizione, non ci mettono manco più in galera!”. (Fonte Le Belve).