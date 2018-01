ROMA – Bianca Berlinguer, a sorpresa, nel suo #Cartabianca invita Al Bano. Ma il cantante la gela in diretta, alla prima domanda personale su Loredana Lecciso. “Queste domande me le aspetto da un’altra, ti sei messa a fare la gossippara… Barbara stai contagiando tutti barbaramente…”.

“La situazione è zero a zero: si parte sempre da zero e si ricomincia da capo. E vissero felici e contenti! – risponde un po’ controvoglia Carrisi -. Loredana è una persona intelligente con cui ho due straordinari figli. Mi hanno detto che è andata via, ma dove è andata? Sto leggendo la mia vita sui giornali ma non sono io a farla. Lei è a Pavia? Quando mi parlano degli affari privati mi chiudo a riccio come i porcospini, perché mettere in piazza tutto? Io non voglio farlo. Per me è assurdo vivere schiavi del gossip che mistifica la verità, forse lo fanno per distogliere l’opinione pubblica da fatti più gravi o per fare soldi: ma perché non si tassano i direttori di giornali quando usano la nostra faccia? Tassatevi e date la cifra in beneficenza, se non altro questo gossip servirà a far vivere meglio altra gente. Ti spremono, speculano, ma non danno altro che fastidi. Comunque da loro ho saputo che Loredana sta a Pavia…”.

Poi una piccola gaffe della Berlinguer, che scivola su un aneddoto personale. “Nel 1979 andai in Russia con mio padre e ci mettevano sempre Il ballo del qua qua“. Al Bano la stoppa: “Non è possibile. Non era stata ancora incisa”