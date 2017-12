ROMA – Albano Carrisi intervistato da Verissimo racconta di tutto di più: dall’esclusione al prossimo Festival di Sanremo alla lunga storia con Romina Power fino all’attuale relazione con Loredana Lecciso.

Lo sfogo su Sanremo.

“Sì è vero ho detto che ho chiuso con Sanremo da perdente. Mi hanno fatto fuori e non dirò mai il motivo perché sono un galantuomo. Però, come fa una giuria di qualità a dare zero a una melodia come quella che portavo? C’è qualcosa che non torna, non sono sordi. Ho perso la partita ma ho vinto i campionati”.

“No, niente ospitate, Sanremo lo devi vivere facendo la gara, non come ospite d’onore di una serata, per quello ci sono tanti programmi. In gara con Romina? No già fatto”.

La lunga storia con Romina Power.

“I miei genitori non sapevano nemmeno cosa fosse Hollywood, Los Angeles diventava Rosangela, storpiavano i nomi senza volere. Mia madre disse: “Perché sposi la figlia di un attore? Sono tutte z*****e. Ce n’è voluto per farla accettare. La nostra storia è nata sul set del film Nel sole. Lei non sapeva chi fossi io e viceversa. All’inizio non mi piaceva, troppo americana, poi vedevo che spariva sempre e lo facevo anch’io perché sono di una timidezza proverbiale. Quando stava da sola, faceva la maglia, scriveva, ma fare la maglia era una cosa tipica del Sud a quei tempi. Gli ultimi tre giorni del film sembravo diventato trasparente per lei, poi ci siamo persi di vista. Mi ha richiamato dopo un anno, mi voleva incontrare e tutto è andato come doveva andare, una vita intensa”.

L’ultimo messaggio di Romina.

“Romina non ha detto che mi ama, love you americano indica affetto e rispetto. So di cosa parlava e difendo ciò che ha detto, preferisco che mi ami piuttosto che mi odi dopo la bella guerra che c’è stata”.

Il rapporto tra mamma Jolanda e Loredana Lecciso.

“Fece un errore quando mi lasciò in diretta tv mentre era all’Isola dei Famosi, onestamente poteva aspettare la fine del programma e parlare a quattr’occhi con me. Fu un brutto gesto”.