ROMA – Alberico Lemme, il farmacista più famoso della televisione, è tornato a Domenica Live. Un ritorno pieno di insulti alle ospiti in studio: “Testa di donna”, “scimmia”, “cicciona”, “braccia da contadina”. E, come al solito, non sono mancate le critiche.

A contestare il suo metodo stavolta è stata una ex cadetta, Antonella: “Lemme non mi ha fatto mangiare niente, solo cipolle. Alle 7 del mattino mangiavo cipolla, a pranzo il pollo, a cena cipolla. Ho pagato 240 euro. Ho fatto la dieta per circa quindici giorni, non sono riuscita ad andare avanti perché avevo dei mancamenti”. Parole a cui Lemme ha replicato con forza, spostandosi però presto in un altro campo: i poveri. “Io non ho rispetto per i poveri perché chi è povero ha scelto di essere povero”. Poi, rivolgendosi direttamente al pubblico a casa ancora più pesante.

“Tu, povero che mi ascolti, scegli di essere ricco”. A riprenderlo è Barbara D’Urso: “Ho 40 di febbre, non ho le forze per rispondere a questa ca….. che hai detto”.