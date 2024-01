Alberto Ammann chi è: dove e quando è nato, età, altezza, figli, moglie e biografia

Chi è Alberto Ammann? Dove e quando è nato? Cosa sappiamo della sua vita pubblica e privata? Andiamo con ordine. L’attore argentino Alberto Ammann sarà uno degli ospiti de La Volta Buona. Ecco quel che sappiamo su di lui.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Alberto Ammann

Alberto Ammann è nato a Cordoba, in Argentina, il 20 ottobre del 1978. L’attore ha quindi, ora più, ora meno, 45 anni. Qualche altra informazione sparsa: è del segno zodiacale della bilancia, è alto circa 183 cm ed ha occhi e capelli castani.

Alberto è figlio di Nélida Rey e del giornalista, politico e scrittore Luis Alberto Ammann. Poco dopo la sua nascita la famiglia Ammann si trasferì in Spagna fino al 1982, nel periodo della dittatura militare in Argentina.

La carriera

Cosa sappiamo della sua carriera? Dopo una gavetta in teatro Alberto Amman debutta sul grande schermo come protagonista del thriller Cella 211, per il quale ha vinto il premio come miglior attore rivelazione ai Premi Goya 2010.

L’anno successivo stato è protagonista di Lope, film sulla vita del poeta Lope de Vega, diretto dal brasiliano Andrucha Waddington. Negli anni seguenti ha recitato nel film di fantascienza Eva e nei thriller Furious Speed – Curve pericolose e Mindscape. Nel 2011 ha affiancato Keira Knightley in uno spot pubblicitario per il marchio Chanel. Dal 2015 al 2017 ha interpretato il ruolo di Pacho Herrera, membro del cartello di Cali, nella serie televisiva di Netflix Narcos. Nel 2016 ha svolto il ruolo dell’idrologo e geochimico Javier Delgado nella serie di National Geographic Marte.

La vita privata

Della sua vita privata per ora non sappiamo molto. Non sappiamo se è fidanzato, se è sposato e se ha figli. Di sicuro ne sapremo di più dopo la puntata di oggi.