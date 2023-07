Alberto Angela, chi è il noto conduttore di Ulisse e Meraviglie

Alberto Angela è senza dubbio una delle personalità televisive più apprezzate dagli italiani. Noto divulgatore scientifico, Angela ha portato in tv molto della sua cultura attraverso programmi di grande successo come Ulisse e Meraviglie. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del conduttore.

Dove e quando è nato, età, genitori, biografia di Alberto Angela

Alberto Angela è nato a Parigi l’8 aprile del 1962. Ha 61 anni. E’ figlio del noto divulgatore scientifico Piero Angela e di Margherita Pastore in Angela. Si diploma a scuola in Francia per poi laurearsi in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma con 110 e Lode. Dopo vari corsi di specializzazione presso alcune delle più prestigiose Università statunitensi, Angela fa il suo esordio in un programma Rai nel 1993, Il pianeta dei dinosauri. A Condurre c’era anche suo padre Piero.

Moglie, figli, curiosità e vita privata

Il divulgatore scientifico è sposato con Monica dal 1993. La coppia ha tre figli: Riccardo, nato nel 1998, Edoardo, nato nel 1999 e Alessandro, nato nel 2004. Non ha profili social ufficiali.

Durante un viaggio in Niger nel 2002, Angela e la sua troupe sono stati rapiti.”Mitra puntato addosso, stavo per essere ucciso”, ha raccontato. Gli hanno dedicato un asteroide: 80652 Albertoangela. Nei mari del sudamerica, inoltre, si può trovare il Prunum albertoangelai dei mari della Colombia: una rara specie di pesce che porta il suo nome. Il conduttore ha rivelato di essere un grande amante dello sport, in particolare del nuoto. Ogni mattina, prima del lavoro, si dedica a ben 60 vasche per mantenersi in forma.

La carriera di Alberto Angela

Negli anni Angela è diventato famoso ideando e conducendo programmi televisivi documentaristici come ha fatto per decenni il padre con il mitico Quark. I suoi programmi più noti sono Passaggio a Nord Ovest e Ulisse – Il piacere della scoperta.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI ALBERTO ANGELA