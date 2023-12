Alberto Angela ci porta a Parigi: quando e dove vedere il programma

Questo Natale Alberto Angela regalerà ai telespettatori un’esperienza unica: un viaggio notturno attraverso la Ville Lumière con “Stanotte a… Parigi“, in onda in prima serata su Rai 1. La serata speciale andrà in onda il 25 dicembre alle 21.25, offrendo agli spettatori l’opportunità di esplorare i luoghi più iconici della capitale francese dalla comodità dei loro salotti.

In questa nona edizione della serie “Stanotte a…”, Alberto Angela si sposterà al di là dei confini italiani per condurre il pubblico attraverso una Parigi illuminata e magica. Il promo anticipa uno spettacolare tour notturno, con il conduttore che passeggia per le strade di Parigi al ritmo di “Formidable”, regalando uno sguardo intimo sui monumenti più celebri della città.

Il legame speciale di Alberto Angela con Parigi

Alberto Angela, figlio del compianto Piero Angela, ha un legame particolare con Parigi, essendo nato proprio nella città dell’amore l’8 aprile 1962. Oltre a condividere questo legame personale, Angela porterà il pubblico alla scoperta dei tesori nascosti della capitale francese.

Il percorso della serie “Stanotte a…” ha preso il via nel lontano 2015, con una puntata inaugurale al Museo Egizio di Torino. Nel corso degli anni, Angela ha guidato gli spettatori attraverso le bellezze di varie città italiane, da Firenze a Napoli. L’anno scorso ha dedicato lo speciale di Natale a Milano, esplorandone i monumenti più celebri.

Quest’anno, il viaggio notturno si sposterà oltre i confini italiani, offrendo agli spettatori una prospettiva unica sulla magia di Parigi durante le festività natalizie. Un’occasione imperdibile per esplorare la Tour Eiffel, Montmartre, il Louvre e altri luoghi iconici, immergendosi nell’atmosfera incantata della città delle luci.

L’appuntamento è fissato per il 25 dicembre 2023, alle 21.25 su Rai 1. Alberto Angela, entusiasta dell’evento, ha invitato il pubblico a unirsi a lui in questo viaggio notturno attraverso la bellezza di Parigi, promettendo una serata indimenticabile per gli amanti della storia, della cultura e della magia delle città europee. Sarà il regalo di Natale perfetto per chi sogna di esplorare Parigi sotto le stelle.