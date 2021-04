Alberto Angela chi è: età, altezza, vita privata, il padre Piero, la moglie Monica, i tre figli, Ulisse

Alberto Angela chi è. Questa sera sarà in tv con Ulisse in una puntata speciale dedicata al Natale di Roma. Si parlerà dell’età imperiale a partire dal mausoleo di Augusto.

Alberto Angela è il figlio secondogenito del noto giornalista e divulgatore scientifico televisivo Piero Angela e ha deciso di seguire le orme professionali del padre.

Alberto Angela: età, altezza, Instagram

Alberto Angela è nato a Parigi l’8 aprile 1962 ed ha 59 anni. Il suo segno zodiacale è l’Ariete Altezza. Alberto è alto 180 centimetri: questa è la sua pagina Instagram che vanta 379mila followers.

Carriera

Negli anni, Alberto Angela è diventato famoso ideando e conducendo programmi televisivi documentaristici come ha fatto per decenni il padre con il mitico Quark. I suoi programmi più noti sono Passaggio a Nord Ovest e Ulisse – Il piacere della scoperta. Nel 2018 ha condotto Meraviglie, un viaggio alla scoperta delle bellezze d’Italia.

Vita privata, moglie e figli

Alberto Angela è sposato con Monica dal 1993. La coppia ha tre figli: Riccardo, Edoardo e Alessandro. Alberto Angela si diploma a scuola in Francia per poi laurearsi in Scienze Naturali all’Università La Sapienza di Roma con 110 e Lode. Dopo vari corsi di specializzazione presso alcune delle più prestigiose Università statunitensi, Alberto ha esordito in un programma Rai nel 1993, esattamente sui Rai1, con il programma Il pianeta dei dinosauri. A Condurre c’era anche suo padre Piero.

Il conduttore ha rivelato di essere un grande amante dello sport, in particolare del nuoto. Ogni mattina, prima del lavoro, si dedica a ben 60 vasche per mantenersi in forma.