ROMA – Intervistato da Libero, Alberto Angela, che con il suo programma “Meraviglie” sta raccogliendo boom di ascolti, confessa che la Rai non voleva neanche rinnovargli il contratto.

“Io non ho mai fatto le valigie – spiega – Semplicemente il mio contratto era scaduto, ormai da un anno e mezzo, le risposte non arrivavano e intanto erano arrivate altre proposte. Non so perché abbiano tardato tanto, forse i cambi al vertice, la legge sui tetti agli stipendi”.

“Non sono entrato all’ epoca in queste polemiche e non vi entro adesso – chiude il discorso Angela – Mi interessa di più sottolineare un’ altra cosa. Non solo un italiano su dieci ci ha seguito. Ma i dati poi dicono che tra i nostri telespettatori moltissimi sono giovani, una fetta di pubblico che da anni ha abbandonato il media televisivo, ma che ci torna se trova risposte alla sua fame di conoscere”.