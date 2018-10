ROMA – Alberto Angela è passato con il programma “Ulisse – il piacere della scoperta” su Rai 1 dopo il successo avuto per tanti anni su Rai 3.

“Mi fa molto piacere che quello che racconto abbia anche il palcoscenico del web – dice, intervistato dal settimanale “Ora” – che raggiunge soprattutto ragazzi, studenti, universitari e chi non vedrebbe mai questi programmi in tv. Credo che alla base di tutto ci sia il modo di comunicare, informando con emozione ed empatia, raccontando anche il lato umano e accattivante di alcuni personaggi con un linguaggio che abbraccia tutte le generazioni: è questo che unisce il web e la televisione”.

“Ma attenzione – dice e avverte Alberto Angela – il web è come la strada: se incontri qualcuno non devi fidarti ciecamente, ma continuare ad usare il buon senso”.

Nell’ultima puntata Alberto Angela ha raccontato la tragedia della Shoah in Italia come mai prima in tv. Il conduttore poi racconta di avere a casa degli ascoltatori speciali: “I miei figli guardano i miei programmi, fanno degli apprezzamenti sulla puntata dicendo che magari quell’aspetto di un determinato argomento non lo conoscevano e ne sono rimasti sorpresi o incuriositi. Oppure ti fanno delle domande, ed questa è la cosa interessante, perché ti accorgi che il tema che stai trattando innesca curiosità”.