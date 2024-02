Alberto Bertoli chi è: età, carriera, il padre, vita privata, moglie, figli

Nato il 24 settembre 1980 a Sassuolo, nella provincia di Modena, Alberto Bertoli è del segno zodiacale della Bilancia e ad oggi ha 43 anni. Fin dalla giovane età, Alberto ha mostrato un interesse innato per la musica, ispirato dalle melodie e dalle parole del padre, Pierangelo Bertoli. Come suo padre, Alberto ha iniziato a suonare la chitarra e a esplorare il mondo della musica, facendo i primi passi con la band S.L.A.M. the door. Inoltre, Alberto ha anche intrapreso gli studi universitari laureandosi come logopedista.

La collaborazione con Pierangelo Bertoli

Alberto Bertoli ha avuto l’opportunità unica di lavorare a stretto contatto con suo padre, Pierangelo Bertoli, uno dei più grandi cantautori italiani. Insieme hanno scritto canzoni e hanno partecipato a concorsi musicali, consolidando il loro legame non solo come padre e figlio, ma anche come colleghi nel mondo della musica. La prematura scomparsa di Pierangelo nel 2002 ha segnato profondamente Alberto, che ha continuato a onorare il suo ricordo attraverso la sua musica.

Carriera musicale da solista

Dopo i primi passi con suo padre, Alberto Bertoli ha intrapreso la sua carriera musicale da solista, pubblicando una serie di album di successo che hanno ricevuto l’approvazione del pubblico e della critica. Tra questi, possiamo citare “Le cose cambiano”, “Il tempo degli eroi”, “Safà”, “Bertoli”, “Eppure Soffia”, “Matto da bar”, “Mistero per me” e “Stelle”. Ogni album racconta una storia, un’esperienza, una parte della vita di Alberto Bertoli, mostrando la sua versatilità e il suo talento come cantautore.

Vita privata: moglie, figli e profilo Social

Alberto Bertoli è noto per essere molto riservato sulla sua vita privata, tuttavia alcune informazioni sono trapelate al pubblico. Alberto è sposato con Barbara Bellotti, con cui si è unito in matrimonio l’11 marzo 2023, dopo più di 11 anni di relazione. La coppia ha un figlio di due anni, anche se hanno scelto di mantenere la sua privacy e non condividere la sua immagine sui social media. Tuttavia, Alberto è attivo su Instagram, dove condivide momenti della sua vita e della sua carriera musicale con i suoi fan.

Il tributo al padre Pierangelo Bertoli

Per commemorare il 20º anniversario dalla scomparsa di Pierangelo Bertoli, Alberto ha realizzato un album speciale intitolato “Due voci intorno a un fuoco”. In questo progetto emozionante, Alberto ha creato dei duetti virtuali con suo padre, unendo le loro voci e le loro anime in un’unica esperienza musicale. L’album celebra il legame indissolubile tra padre e figlio, e l’eredità duratura della musica di Pierangelo Bertoli.