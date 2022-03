Alberto Boubakar Malanchino chi è, età, dove è nato, fidanzata, vita privata, origini, Instagram e biografia

Chi è Alberto Boubakar Malanchino: età, dove è nato, fidanzata, vita privata, origini, Instagram e biografia dell’attore che questa sera, 22 marzo, sarà ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda su Rai1 alle ore 20:30.

Dove e quando è nato, età, origini e biografia di Alberto Boubakar Malanchino

Alberto Boubakar Malanchino è nato il 16 ottobre del 1992 (età 29 anni) a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano. Il papà è italiano e la madre è originaria del Burkina Faso; ha una sorella alla quale è molto legato, Aisha. Con il sogno di affermarsi come attore, esordisce in televisione nel 2016, dove lo vediamo in Don Matteo e partecipa anche a Camera Cafè e Crozza nel paese delle meraviglie. Nel 2017 approda al cinema nel film 1991 e in teatro con il monologo Verso Sankara. Raggiunge il successo soprattutto grazie al ruolo di Gabriel Kidane in Doc-Nelle tue mani. Ha preso parte anche alla serie Netflix, con Ludovico Tersigni, Summertime.

Alberto Boubakar Malanchino su Instagram

Il profilo Instagram dell’attore milanese è seguito da quasi 70mila followers. Ad Alberto piace pubblicare quelli che sono i suoi impegni lavorativi, ma anche attimi di vita quotidiana insieme alla famiglia e agli amici.

Fidanzata e vita privata di Alberto Boubakar Malanchino

Non si molto della vita privata di Alberto Boubakar Malanchino. Il 29enne attore è molto geloso della propria privacy. Non si sa se abbia o meno una fidanzata, ma è molto legato alla madre e alla sorella. E’ un appassionato di arti marziali, soprattutto judo, karate e boxe.