Alberto di Monaco ha una figlia segreta? La presunta madre a Domenica Live: “Faccia il test del Dna”

Alberto di Monaco avrebbe una figlia di 15 anni non riconosciuta. La rivelazione, ancora da accertare, è stata fatta a Domenica Live dalla madre della ragazzina, una 36enne di origine brasiliana che vive nelle Marche.

La ragazzina sarebbe frutto di una relazione con il principe Alberto avvenuta durante in suo viaggio di piacere a Copacabana quando ancora il principe non era sposato con l’attuale moglie, la 43enne Charlene. Il test del dna è stato richiesto l’estate scorsa, ma dal Principato di Monaco non è ancora arrivato alcun segnale di approvazione. Alberto di Monaco ha già riconosciuto altri due figli illegittimi: Jazmin Grace Grimaldi nata nel 1992 da una relazione avuta con Tamara Rotolo, e Alexandre Coste, nato nel 2003 da una relazione avuta con Nicole Coste.

Alberto di Monaco ha una figlia segreta? Il racconto di una donna a Domenica Live

“Ci siamo conosciuti in Brasile. Io lavoravo in un locale a Copacabana. Siamo usciti una volta, poi lui doveva andare a New York, dopo è tornato, abbiamo fatto un viaggio, che è durato più di due settimane”. La donna però dice che non sapeva che quell’uomo fosse Alberto di Monaco.

“Lui mi diceva che si chiamava Erik, era un avvocato del Canada, un avvocato diplomatico. Siamo andati a Lisbona. Ho perso il passaporto. Ho chiamato l’ambasciata brasiliana e mi hanno fatto un passaporto di emergenza. Diceva che era un diplomatico, che poteva cambiare nome. Ora, a ripensarci, ricordo alcuni dettagli. Aveva un telefono con cui poteva parlare pure in aereo”.

Barbara D’Urso, incredula, le ha chiesto se in quelle uscite nessuno avesse mai riconosciuto che quell’uomo fosse Alberto di Monaco. “Nessuno lo fermava – assicura la donna -. Giravamo da soli, con una macchina che aveva in affitto, guidava lui come una persona normale”.

Dopo Lisbona, la donna e il Principe sarebbero andati a Monaco. “Io stavo sempre in camera in albergo, diceva che doveva lavorare, che c’era un cliente. Sono stata due giorni, al massimo tre. Siamo stati un giorno a cena con la sorella e la figlia che fa la modella. Un giorno io ero uscita da sola. Io avevo perso la chiave della camera, avevo il mio passaporto. Quando sono tornata in albergo mi hanno detto che quella suite era sempre riservata».

In una occasione si sarebbero recati anche al Palazzo dei Principi di Monaco. “Una delle guardie si è avvicinata a lui e gli ha chiesto se voleva prendere la posta e lui ha detto no. Quando ho chiesto, lui ha cambiato discorso”.

Dopo Monaco, i due sono andati a Milano, poi sono andati in Russia, dove sono stati qualche giorno. Poi hanno preso strade diverse ma hanno continuato a sentirsi. “Quando gli ho detto che ero incinta, lui è scomparso. Gli ho detto che ero incinta, lui ha detto che non lo voleva e io ho detto: lo tengo. Lui è sparito, per me è stato duro. Io ho lavorato fino all’ultima notte. Ho lavorato nel locale, ho fatto la doccia e sono andata a partorire”.

Dopo anni, la donna ha sposato un uomo italiano e vive in Italia dal 2019. E proprio due anni fa, per caso, h scoperto che quell’uomo era il principe Alberto. “A Milano un amico doveva farmi incontrare una persona per lavoro. Mi ha detto che era di Monaco. Io ho detto che ero stato a Monaco con il padre di mia figlia. Lui ha detto: non è che è Alberto di Monaco? Ho visto allora la foto, in Brasile non si parla di queste cose. Ho capito subito che era lui. L’ho detto anche a mia figlia. Ho provato a contattarlo. Non ha mai risposto”.