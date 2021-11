Alberto Matano chi è: dove e quando è nato, età, altezza, lutto mamma, Emma D’Aquino

Il giornalista e conduttore Alberto Matano sarà uno degli ospiti di oggi, martedì 16 novembre, di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato, età, altezza, lutto mamma e biografia di Alberto Matano

Nato a Catanzaro il 9 settembre del 1972 Alberto Matano ha quindi 49 anni. Il giornalista è alto 168 cm.

Dopo delle prime collaborazioni con il quotidiano Avvenire e dopo la laurea in Giurisprudenza Alberto Matano inizia la sua carriera nel mondo del giornalismo.

Nel 1996 Matano supera la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. La carriera televisiva comincia nel 1998 all’Agenzia ANSA nella redazione di Bloomberg Tv.

Nel 2007 l’approdo al TG1. Dal 2019 conduce La Vita in Diretta.

Proprio a La Vita in Diretta, nel dicembre del 2020, parlò della madre morta per colpa del Covid.

Alberto Matano e Emma D’Aquino

Alberto Matano, prima di diventare conduttore de La vita in diretta era giornalista del Tg1 e, con la sua collega Emma D’Aquino ha da sempre un bellissimo rapporto ma tra i due c’è sempre stata soltanto amicizia.

Alberto Matano al Tg1?

Proprio nelle ultime ore si è diffusa la voce che Matano possa diventare il nuovo direttore del Tg1.

Come scrive “Affari italiani”, comunque, ci sono anche tanti nomi femminili in lizza per quella posizione: per esempio quello di Monica Maggioni, tra le giornaliste Rai con più titoli nazionali ed esteri, di Simona Sala, che ha alle spalle un’ottima conoscenza politica, e di Giovanna Pancheri, inviata di Sky negli Stati Uniti.