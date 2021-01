Alberto Matano chiude il collegamento col ristoratore no mask: “La mascherina è un presidio di sicurezza”

Alberto Matano, il conduttore de La Vita in Diretta, ha chiuso in diretta il collegamento con un ristoratore che non voleva indossare la mascherina.

“Noi siamo assolutamente con i ristoratori – ha detto Alberto Matano -. Non le consento di fare polemiche. Noi siamo qui a documentare che avete problemi in questo momento. Ma la mascherina è un presidio di sicurezza indispensabile”.

“Quando la scienza lo dimostrerà” replica il ristoratore. A questo punto l’espressione di Alberto Matano cambia: “Chiudiamo il collegamento, mi scuso con i telespettatori”.

Treviso, perde il posto la maestra no mask che in televisione aveva detto che il “virus non esiste”

Ha perso il posto la maestra no mask di una scuola di Treviso. La maestra, ahinoi, era diventata popolare dopo aver espresso contrarietà all’uso della mascherina “anti Covid” in aula.

La sua iniziativa aveva però portato i genitori ad una protesta con tanto di sit-in davanti alla scuola nel dicembre scorso. Ora il licenziamento.

Maestra no mask Treviso, fu assunta con un contratto speciale per l’emergenza Covid

Come riferisce Il Gazzettino citando fonti scolastiche, infatti, il “contratto della maestra è stato risolto” dal Ministero dell’Istruzione dopo che la maestra era stata assunta con un contratto speciale dettato dall’emergenza Covid-19.

La condotta dell’insegnante, contraria all’uso della mascherina era emersa dalle segnalazioni degli stessi studenti ai propri genitori che dopo una serie di segnalazioni avevano deciso di scegliere la via della protesta eclatante.

La maestra, poi battezzata no mask non ha mai fatto mistero delle proprie opinioni contrarie ai presidi di sicurezza sanitari. anzi.

La maestra, come raccontano le cronache locali, più volte ne aveva parlato sui social ed era stata anche invitata in televisione a sostegno delle sue tesi dell’inutilità delle mascherine perché, aveva detto, “il virus non esiste”.

Insomma: una maestra no mask. O meglio: una ex maestra no mask. (Fonti: Ansa, Il Gazzettino)