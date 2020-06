ROMA – Alberto Matano ospite di Mara Venier a Domenica In parla della sua vita privata e della sua carriera.

Il giornalista e conduttore de La Vita in diretta scatena la curiosità dei telespettatori parlando della sua fidanzata misteriosa.

“L’amore è tutto, mi auguro di riuscire”, dice alla conduttrice di Domenica In.

Parlando del suo percorso al Tg1, racconta: “Il viaggio è stato bellissimo, sono stato fortunato, resterà nella mia vita”.

Poi l’approdo a La Vita in Diretta al fianco di lorella Cuccarini: “Finalmente ho potuto far vedere chi sono, il telegiornale è una cosa autorevole, mentre a La vita in diretta racconto il mio, non ho un gobbo, non ho niente, parlo come parlo con te”.

La Venier si lancia in una domanda “indiscreta”, cioè gli chiede che persona sia.

Matano risponde: “Sono quello che si vede, sono una persona che vive una vita tranquilla, sono un po’ pigro per certi versi, ma per le cose che mi interessano no”.

E aggiunge: “Sono uno che ama molto la famiglia, gli amici, sono uno che sceglie gli altri, scelgo le persone”.

Alberto Matano poi si lascia andare ricordando l’amata nonna a Domenica In: “E’ stata una donna unica, è vissuta fino a 101 anni e se non fosse caduta sarebbe ancora viva”.

Il giornalista definisce la nonna come una “donna incredibile”: “E’ riuscita ad amare tutti noi, nonna Luisa c’è sempre stata, ci viziava”.

A sorpresa, il riservato giornalista parla anche della sua visione dell’amore.

“E’ fondamentale, penso che non potrei essere quello che sono senza l’amore dei miei genitori, è stato il motore della mia vita e avere accanto a te l’amore”.

Ma anche stavolta, l’identità della fidanzata misteriosa non è stata rivelata. (Fonte: Rai)