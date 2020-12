Alberto Matano a La Vita in Diretta: “E ora come sta Luciana?”. Ma Luciana è morta il 25 novembre (Foto d’archivio Ansa)

Gaffe a La Vita in Diretta con il conduttore Alberto Matano che chiede “ora come sta Luciana?“. Luciana però purtroppo è morta lo scorso 25 novembre a causa del Covid. Imbarazzo ovviamente con l’inviato che si trovava assieme ai parenti della donna.

La trasmissione infatti stava raccontando proprio la vicenda di Luciana, una donna 74enne di Trento ricoverata per Covid e morta lo scorso 25 novembre. Ma si parlava, nella puntata andata in onda ieri, della vicenda anche per un’altra ragione. La donna aveva lasciato ai suoi vicini una copia delle chiavi di casa, visto che viveva sola in casa.

Il furto e poi la gaffe di Alberto Matano

Dopo la morte della donna i figli hanno scoperto che era sparita di casa una grossa somma di denaro, ben 14 mila euro, che lei teneva conservati nel cassetto di un armadio. Evidente, dunque, il collegamento al sospetto che siano stati proprio i vicini a rubare la somma.

A quel punto Matano, tornati in studio, si è subito collegato con Fabrizio Ratiglia, che si trovava proprio insieme ai familiari della donna. Alberto Matano ha esordito: “La signora Luciana si è fidata dei suoi vicini e nel momento più difficile per lei loro l’hanno derubata. Innanzitutto, come sta Luciana ora?”. A correggerlo con molto imbarazzo proprio lo stesso Ratiglia: “Luciana è morta purtroppo Alberto, il 25 novembre scorso…”. (Fonti La Vita in Diretta e Fanpage).