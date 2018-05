ROMA – Nella casa del Grande Fratello Alberto Mezzetti ha rotto l’amicizia con Aida Nizar.

Luigi Favoloso, infatti, ha rivelato all’attrice spagnola che Mezzetti l’ha spesso denigrata alle spalle. E questa rivelazione ha fatto infuriare Aida che subito è andata a chiedere spiegazioni ad Alberto perché di lui si è sempre fidata. “Non mi piaci nell’insieme – ha ribattuto il concorrente del Gf -. Il tuo seno non mi piace, è rifatto. Hai fatto la riduzione del seno? Allora avresti potuto lasciarlo, almeno era una caratteristica. Non c’è proprio attrazione. Come lo tiro su?”.

Ferita nell’orgoglio, Aida ha replicato: “Anche tu non mi piaci. Io amo gli uomini di classe, alti, che si fanno desiderare. Con te mi basterebbe schioccare le dita”.

E Alberto ha poi raccontato agli altri: “”Quella veramente pensava la volessi, nemmeno sotto tortura – ha detto -. Dopo che le ho detto che non mi piace, si è coperta”.