ROMA – Alberto Mezzetti ha trionfato nell'edizione numero 15 del Grande Fratello, ma il "Tarzan" di Viterbo ha anche conquistato il cuore delle sue coinquiline. Il vincitore però sembra aver instaurato un rapporto speciale con Veronica Satti. Il bacio notturno tra i due, mandato in onda luned sera, sta facendo discutere perché la figlia di Bobby Solo ha una compagna.

A “Mattino 5” Lory Del Santo spiega che al posto della fidanzata Valentina non avrebbe reagito bene: “Veronica dovrebbe smettere di aggrapparsi a qualunque uomo nelle vicinanze”. In diretta, spiega Leggo, i due hanno minimizzato l’accaduto, ma il popolo del web non dimentica. La Satti fa coppia fissa con un’altra donna e i due occasioni ha potuto dichiarare il suo amore in pubblico guardandola negli occhi.