Alda D’Eusanio aggredita a Roma: “Questa putt*** della televisione…”

ROMA – La conduttrice Alda D’Eusanio denuncia via Instagram di essere stata aggredita in strada, a Roma, da una donna.

“Questa gente – racconta – va aiutata! Oggi io e Mia (il suo cane, ndr) siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti. Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi!”.

Non si sa. Non si sa perché la D’Eusanio sia stata aggredita.

Nel filmato, condiviso via Instagram, la donna ripresa appare agitata e intima alla D’Eusanio di non trasmettere il video. “Questa put*** della televisione” la insulta mentre Alda la rimprovera, chiedendole di non avvicinarsi fisicamente: “Non mi tocchi, non mi metta le mani addosso”.

“Lei è venuta ad aggredirmi, a molestarmi, questa put**na della televisione” la insulta ancora mentre Alda aggiunge: “Questa è matta”. L’aggressione si sarebbe verificata in una via di Roma. Una via nei pressi di Piazza Navona.

Nel filmato compaiono anche altre persone non coinvolte nella lite. Ora non resta che aspettare le prossime ore e i prossimi giorni per capirne qualcosa di più. (Fonte: Instagram).