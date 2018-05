ROMA – “Fabrizio Corona non è una vittima della malagiustizia. Lui svergogna il nome della sua buona famiglia”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono le parole di Alda D’Eusanio nel salotto di “Il Sabato Italiano” su Rai Uno. Si tratta dell’ultimo capitolo della querelle tra la conduttrice e l’ex re dei paparazzi iniziato in una trasmissione di Rete 4 una settimana fa.

Qualche giorno fa, intervenendo telefonicamente al programma Stasera Italia su Rete4, Fabrizio Corona aveva pesantemente attaccato la conduttrice dicendole tra le altre cose: “Mi ha leccato il c*** per cinque anni e adesso…”.

Intervistata da ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, la D’Eusanio ha quindi voluto replicare al duro attacco ricevuto da Corona. Clicca qui per ascoltare l’AUDIO integrale.

Sugli insulti ricevuti in diretta la conduttrice commenta: “Ero stata invitata per parlare dei diversi linguaggi della politica poi in un break pubblicitario è stato cambiato l’argomento che è diventato Fabrizio Corona al quale avevano restituito la libertà di parola. Ci siamo ritrovati a parlare di Corona e sembrava che fosse quasi una sua riabilitazione. Io ho semplicemente detto che Corona non è una vittima della malagiustizia, ha fatto una sfilza inenarrabile di reati e non ha neanche la giustificazione di venire da una brutta famiglia. Il padre è stato un giornalista che ho conosciuto ed era veramente bravo, una famiglia agiata e colta della Milano bene, le ha avute tutte, era nato pure bello quindi non aveva alcuna giustificazione di questo suo delinquere e di questo suo modo di fare.”