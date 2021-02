Alda D’Eusanio e le frasi su Mia Martini dette al Gf Vip, arriva la querela di Adriano Aragozzini

Per Alda D’Eusanio arriva un’altra querela dopo quella di Laura Pausini: questa volta alla giornalista potrebbero costare caro le parole dette su Mia Martini. La giornalista al Grande Fratello Vip ha infatti affermato che Adriano Aragozzini “ha distrutto” la cantante. L’ex patron di Sanremo allora all’Adnkronos dice: “Danno enorme, agirò civilmente e penalmente”. Lei replica: “Parleranno i legali”.

“Ho dato mandato al mio avvocato Elisabetta Calvario e al suo studio di adire le vie legali, sia civilmente sia penalmente contro Alda D’Eusanio per il danno enorme che mi ha provocato”. Lo afferma all’AdnKronos Adriano Aragozzini replicando così alle accuse che la stessa D’Eusanio ha lanciato all’ex patron del Festival di Sanremo.

Alda D’Eusanio e Mia Martini, le parole di Aragozzini e la replica

“Sono rimasto sconvolto da quello che ha detto la D’Eusanio – dice ancora Aragozzini – perché tutto il mondo dello spettacolo in Italia sa che io ho resuscitato Mia Martini, l’ho presa al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti importanti e anche di alcuni funzionari delle case discografiche”.

”Di fronte a quello che stanno facendo preferisco restare in silenzio. Il mio silenzio parla per tutto. Se devono parlare, parleranno gli avvocati. Io intanto resto nel mio amato silenzio”, è il commento di Alda D’Eusanio sempre all’Adnkronos sulle querele ricevute prima da Laura Pausini e dal suo compagno Paolo Carta per ”le gravissime affermazioni pronunciate al Gf Vip”, si legge nella querela, e ora dall’ex patron del Festival di Sanremo.

La querela di Laura Pausini

A determinare la querela della Pausini e la squalifica di Alda D’Eusanio dal Gf Vip sono state le sue accuse gravissime e indimostrate sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 5 gennaio, mentre gli inquilini della casa più spiata d’Italia si stavano preparando per la diretta su Canale 5. Alda D’Eusanio si trovava in bagno con Samantha de Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello quando la regia ha messo come musica di sottofondo due canzoni di Laura Pausini, “Invece No” e “Strani amori”.

Rosalinda ha chiesto a Dayane se conoscesse la cantante e la D’Eusanio si è subito inserita nel discorso. “Che poi questa qui c’ha uno che la mena – ha detto – la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, accuse gravissime tanto che la De Grenet perplessa ha affermato: “Ma che dici? Si amano da impazzire”. Da qui la querela.