Alda D’Eusanio multata per essere entrata in un bar con la mascherina rotta

ROMA – Alda D’Eusanio multata dalla Guardia di Finanza per essere entrata con la mascherina messa non correttamente all’interno di in un bar.

La giornalista si trovava sotto casa sua a Roma: all’interno del locale si sono introdotte le forze dell’ordine per un controllo ed hanno trovato Alda che in quel momento trasgrediva il regolamento della Fase 2 per colpa di un incidente sfortunato: la D’Eusanio ha dichiarato infatti che la mascherina si sarebbe rotta pochisismi istanti prima dell’arrivo degli agenti.

La conduttrice e giornalista lo ha raccontato in un video: “Sono appena uscita di casa, entro in un bar a prendere un cappuccino e tre agenti della Guardia di Finanza mi circondano perché la mia mascherina era appesa così, in quanto mi si era rotta”, ha affermato mostrando il laccio del dispositivo staccato.

“Guardatevi alle spalle che non ci siano agenti della Guardia di Finanza” ha proseguito Alda che si era semplicemente recata nel suo bar di fiducia finalmente riaperto.

“Un cittadino non è nemmeno più libero di uscire di casa e prendere un caffè, che si ritrova agenti della Guardia di Finanza che lo multano e lo sanzionano per il semplice fatto che non si è portato dietro la scorta di mascherine”, ha detto ancora la D’Eusanio.

Che ha proseguito: “Inseguono i cittadini che non sono più liberi neanche di entrare in un bar. In tre, e noi paghiamo. Non arriva la cassa integrazione, non arrivano i 600 euro, non arrivano gli aiuti, ma arrivano tre agenti a multare perché ti si è rotta la mascherina”.

Ancora la D’Eusanio: “I mafiosi sono stati rimandati a casa per il Coronavirus. Naturalmente è stato vessato anche il bar”.

La giornalista ha affermato di aver aspettato ben un’ora e mezzo prima di ricevere la sanzione: “Io posso difendermi ma un normale cittadino che fa? Mi fanno una multa di 400 euro, posso pagarla. Ma un poveraccio che non ha avuto i 600 euro e gli fanno una multa solo perché gli si è rotta la mascherina che fa?”(fonte: YouTube, Gossip e Tv).