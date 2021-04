Alda Fendi chi è l’ex stilista, marito, età e figli, la Fondazione Alda Fendi, le sorelle

Alda Fendi, chi è la più piccola delle cinque sorelle Fendi. Alda Fendi è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma in onda alle 14 su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Alda Fendi, età, marito e figli

Alda Fendi è l’ultima delle cinque sorelle Fendi ed è nata nel 1940. Ha quindi compiuto, o sta per compiere, 81 anni. La sua data di nascita non è nota. Alda è stata sposata con Enzo Caruso, titolare della Cattedra di Fisiatria della II Università di Roma “Tor Vergata”. Caruso era originario di Scicli in Sicilia ed è morto nel 2014. La coppia ha avuto due figlie: Giovanna e Alessia.

La Fondazione Alda Fendi

Nata a Roma va a studiare a Londra. Fin da giovanissima, Alda inizia a lavorare nell’azienda di famiglia sotto la vigile guida della mamma Adele. Durante questi anni lavora accanto allo stilista Karl Lagerfeld che per diversi anni colloborerà con la casa di moda romana.

Adele ha poi deciso di fondare una fondazione che sul web presenta così: “Ad un certo punto della sua vita [Adele Fendi] capisce di aver trascurato troppo l’arte e decide di voltare pagina dando vita, nel 2001, alla Fondazione Alda Fendi Esperimenti, un sogno di quando era giovane. Oggi è tempo dei primi bilanci: dieci anni di attività, (sempre in collaborazione con le figlie Giovanna e Alessia Caruso Fendi che lavorano con lei) sette spettacoli pensati e realizzati da Raffaele Curi, la Festa del Cinema di Roma, la partecipazione alla Biennale di Venezia, una esposizione al Peggy Guggenheim Museum e la pubblicazione di 3 libri”.

Le sorelle Fendi

Fendi è un marchio italiano del lusso, fondato come casa di moda a Roma nel 1925 da Edoardo Fendi e Adele Casagrande. Dal 2001 Fendi fa parte della divisione “Fashion & Leather Goods” del gruppo francese LVMH. La sua sede è a Roma, nel Palazzo della Civiltà Italiana all’Eur (il famoso “Colosseo quadrato” ndr).

Fendi è anche un marchio di lusso noto per le sue borse. Si tratta di uno dei marchi italiani in assoluto più noti a partire dal secondo dopoguerra, avendo contribuito a far conoscere la moda italiana nel mondo.

Nel 1946 i fondatori lasciarono il controllo dell’attività nelle mani della generazione successiva: l’azienda da questo momento viene gestita dalle cinque figlie di Edoardo e Adele, Paola (nata nel 1931), Anna (nata nel 1933), Franca (nata nel 1935), Carla (1937-2017) e appunto Alda, la più piccola, nata nel 1940.