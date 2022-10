Aldo Cazzullo chi è: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera, libri e tv, Mussolini. Il giornalista è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Aldo Cazzullo è nato il 17 settembre 1966 ad Alba, in provincia di Cuneo, ha 56 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Lo scrittore e giornalista italiano ha lavorato per circa quindici anni a La Stampa. Nel 2003 ha deciso di lasciare il quotidiano e cominciare a collaborare con il Corriere della Sera, ricoprendo il ruolo di inviato speciale e di editorialista.

Il rapporto con il Corriere della Sera si è rapidamente sviluppato diventando particolarmente intenso e proficuo. Dal 2022 è tra i vicedirettori. Negli anni trascorsi presso il quotidiano il giornalista ha curato i contenuti di cinque edizioni delle Olimpiadi, da Atene 2004 fino a Rio 2016. Allo stesso modo, ha seguito anche cinque edizioni dei mondiali di calcio tra i quali anche quelli del 2006 che videro la nazionale azzurra trionfare.

Aldo Cazzullo, nella sua carriera ha raccontato i principali avvenimenti italiani e internazionali degli ultimi trent’anni, in particolare le elezioni di Chirac, Erdogan, Bush, Abu Mazen, Netanyahu, Sarkozy, Obama, Cameron, Zapatero, Rajoy, Hollande, Trump, Macron, Sanchez, Johnson. Ha raccontato anche i referendum sull’Europa: sia quello francese su Maastricht del 1992, sia quello britannico sulla Brexit.

Aldo Cazzullo ha sposato Monica Maletto nel 1998. La coppia ha avuto due figli, Francesco e Rossana, con i quali viaggia e che talvolta collaborano il giornalista durante la stesura dei suoi libri.

I libri da Dante a Mussolini il capobanda

Nel corso della sua carriera di giornalista e scrittore, Cazzullo ha scritto svariati libri su argomenti differenti tra loro ma principalmente legati a tematiche storiche. Gli ultimi testi del giornalista sono intitolati Le italiane. Il paese salvato dalle donne (Solferino, 2021) e Il posto degli Uomini. Dante in Purgatorio dove andremo tutti. Quest’ultimo volume è stato pubblicato da Mondadori nel 2021 e segue quello distribuito, sempre da Mondadori, intitolato A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia.

L’utimo libro è Mussolini il capobanda con Mondadori Strade Blu. Cazzullo lo presenta così: “Perché dovremmo vergognarci del fascismo. Mussolini non ha fatto cose buone”. Gli italiani, spiega Cazzullo, hanno un’idea distorta sul fascismo.

La carriera in tv: da La caserma a Una giornata particolare

Nel 2020, Cazzullo ha preso parte al programma televisivo La caserma sulla Rai. In questo contesto, ha tenuto due lezioni di storia contemporanea che si sono focalizzate sul periodo storico della Prima Guerra Mondiale.

Attualmente è in onda ogni mercoledì alle 21,15 su La7 con Una giornata particolare. Il giornalista e scrittore, accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico. Un giorno che ha segnato o cambiato la storia.