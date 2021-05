Aldo Cazzullo chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, libri, carriera e biografia

Chi è Aldo Cazzullo: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, libri, carriera e biografia del giornalista oggi ospite a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, carriera e biografia di Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo è nato ad Alba, in provincia di Cuneo, il 17 settembre 1966 (età 54 anni). A solo 17 anni inizia a lavorare in un giornale progressista, Il Tanaro. Entra a La Stampa come praticante nel 1988. Nel 2003, dopo quindici anni a La Stampa, passa al Corriere della Sera dove è inviato speciale ed editorialista. Con il Corriere nasce un rapporto molto proficuo, che vede Aldo Cazzullo lavorare ai contenuti per cinque edizioni delle Olimpiadi, da Atene 2004 fino a Rio 2016, e altrettanti mondiali di calcio, tra i quali spicca ovviamente l’edizione del 2006 che ha visto trionfare la nazionale azzurra.

Al Corriere della Sera riesce ad affermarsi sia grazie alle sue interviste, sia alle ottime coperture sui principali fatti che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni della nostra storia. Tra gli articoli più rilevanti si ricordano, ad esempio, quello riguardo la morte di Lady Diana e quelli di analisi delle vittorie elettorali di leader mondiali. Dal gennaio del 2017 è titolare della rubrica delle lettere del Corriere della Sera, succedendo a Sergio Romano.

Oltre all’attività come giornalista gli viene riconosciuto un ruolo fondamentale nella saggistica e nella storiografia italiana. Sono cinque le sue pubblicazioni che hanno superato le 100mila copie vendute. Libri acclamati anche dalla critica. Nel 2006 si aggiudica il premio Estense per la scrittura de I grandi vecchi. A questo primo riconoscimento ne seguono molti altri, tra cui spiccano i premi Cinqueterre, Hemingway e quello di Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante. Nel settembre del 2018 pubblica il libro “Giuro che non avrò più fame – L’Italia della Ricostruzione”, seguito due anni più tardi da un vero best-seller, “A riveder le stelle – Dante il poeta che inventò l’Italia”.

Moglie e fili, vita privata di Aldo Cazzullo

E’ sposato con Monica Maletto dal 1998 e ha due figli, Francesco e Rossana, coi quali adora viaggiare e che hanno partecipato assieme a lui alla stesura di alcune opere.