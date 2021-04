Ale e Franz “Fuori tema” su Rai 2 (seconda serata). Un passo alla volta, quasi con discrezione, il duo Ale e Franz s’è conquistato affetto e seguito, la stima, quella già c’era, dai tempi di Zelig.

Hanno fatto gavetta e esami: oggi festeggiano 25 anni di carriera con uno spettacolo tutto loro, “Fuori tema”, come è giusto per i due superstiti di una cultura comica mai gridata, surreale senza sforzi, intelligente senza farlo pesare.

“Questa è la trasmissione della nostra maturità. Abbiamo potuto sperimentare a 360 gradi. Facendo cose che dopo 25 anni di carriera, anche teatrale, non avevamo mai fatto. Ci hanno lasciato carta bianca, fate quello che volete.

E lo abbiamo fatto. Ci siamo divertiti tanto, è una trasmissione molto varia, non c’è un minuto uguale a un altro. Il programma rappresenta quello che siamo, non quello che siamo stati. E’ un Ale e Franz 2.0.”.

Ale e Franz Fuori tema: Dante e Virgilio, Gesù e Giuda…

Sperimenteranno in piena libertà, spazieranno lungo lo spettro intero dei linguaggi – sketch, film, teatro – alternando la fatica live, accompagnati anche da una resident band di tutto rispetto.

Spazio e tempo senza coordinate fisse: sfileranno vecchie conoscenze, battibeccheranno Dante e Virgilio, Gesù e Giuda Iscariota…

Improvvisazioni e jam session con otto ospiti musicali che si susseguiranno nelle puntate e che a loro volta si metteranno in gioco sul territorio della comicità. Si parla di Michele Bravi, Anastasio, Simone Cristicchi, Frankie hi-nrg mc, Peppe Servillo, Samuel, Davide Van De Sfroos e Francesco Tricarico.

Ogni puntata uno spazio carico di significato come il Teatro la Cucina, all’interno dell’ex Refettorio dell’Ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano,

Una carrellata di personaggi e storie, tra nuove invenzioni e classici cult, che vede Ale e Franz calarsi in ruoli e personaggi sempre diversi, trasformarsi nelle annunciatrici tv Alessandra e Franca, in due padri stralunati che assistono dalla tribunetta alla partita di calcio dei loro figli, in improbabili poliziotti, in cani parlanti…

Fino a vestire i panni di personaggi celebri della storia e della letteratura, come Romeo e Giulietta (Ale) o, per le interviste impossibili di Marco Bonadei all’interno del format “Good Night Show”, quelli di Dante (Franz) e Virgilio (Ale) che dice chi te lo ha chiesto di portarmi con te.. e persino di Gesù di Nazareth e Giuda Iscariota; o degli imperdibili protagonisti del format “La vita in differita”, ossia “lo show che spaventa le masse”