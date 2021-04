Aleandro Baldi chi è. Il cantante è tra gli ospiti di questa sera da Pio e Amadeo su Canale 5 nel programma Felicissima sera che dopo la prima puntata della settimana scorsa ha avuto un successo strepitoso.

Aleandro Baldi chi è: età, vero nome, altezza, moglie e figli

Aleandro Baldi in realtà si chiama Aleandro Civai. E’ nato a Grevi in Chianti (provincia di Firenze) l’11 aprile 1959. E’ alto 176 centimetri: il suo peso non si conosce. Della vita privata di Aleandro non si conosce praticamente nulla. L’artista è sposato e ha dei figli che sono rimasti sempre lontani dai riflettori. Il cantante vive insieme alla sua famiglia nel suo paese natale e continua a comporre musica.

Aleandro Baldi, carriera e il successo di “Non amarmi”

Il cantante, fin da quando era ancora molto giovane ha dimostrato interesse per la musica. Venne scoperto nel 1986 da Giancarlo Bigazzi che lo fece partecipare al Festival di Sanremo con la sua canzone “La nave va” nella categoria Nuove Proposte. Baldi arrivò secondo.

Il suo primo album venne realizzato l’anno dopo e fu un grande successo che gli aprì le porte per un ritorno sul palco di Sanremo nel 1989. Nel 1992 di nuovo al Festival di Sanremo questa volta in coppia con Francesca Alotta. Il cantante toscano porta sul palco dell’Ariston il pezzo “Non Amarmi,” rimasto nelle classifiche per ben dodici settimane.

La canzone Non amarmi è stata più avanti cantata anche da Jennifer Lopez e Marc Anthony diventando un vero e proprio successo internazionale a tutti gli effetti.

Aleandro Baldi: cecità profili social

Aleandro Baldi è cieco dalla nascita. Non ha alcun social ma ha diverse pagine Instagram a lui dedicate.