Aleida Guevara, chi è la figlia di Che Guevara, età, dove e quando è nata, figli, vita privata, cosa fa

Chi è Aleida Guevara, la figlia di Che Guevara, età, dove e quando è nata, figli, vita privata, cosa fa. Aleida Guevara infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e cosa fa Aleida Guevara

Aleida Guevara è nata a Cuba il il 24 novembre del 1960 e ha 60 anni di età. E’ la figlia maggiore di quattro figli nati da Ernesto “Che” Guevara e dalla sua seconda moglie, Aleida March. Aleida è un medico e lavora presso l’Ospedale Soler Children di William a L’Avana . Ha anche lavorato come medico in Angola, Ecuador e Nicaragua.

Dal 2009 Aleida Guevara aiuta a gestire due case per bambini disabili a Cuba e altre due per bambini rifugiati con problemi domestici. Come pediatra specializzata in allergie infantili, è stata anche coinvolta nel supporto medico per una comunità nell’area allagata intorno a Río Cauto nella parte orientale di Cuba, mentre ha annunciato piani per lavorare sull’Isola della Gioventù , che è stata devastata da diversi uragani del 2008.

Figli e vita privata di Aleida Guevara

Per quanto riguarda la sua vita privata, Aleida Guevara è sposata e ha due figlie, Estefania e Celia. Proprio dell’aiutare bambini in difficoltà ha fatto la sua missione di vita. “Sono riuscita a salvare la vita di molti bambini, ma a volte invece non ce l’ho fatta purtroppo . ha raccontato -. Il dolore e il rimpianto restano con te per sempre. L’impotenza sentita in quel momento mi spinge ad agire contro il razzismo, lo sfruttamento degli esseri umani e la frequente indolenza di quelli che accettano le cose come sono”.

Aleida e il rapporto con il padre Che Guevara

Sebbene Aleida avesse solo quattro anni e mezzo quando suo padre lasciò Cuba per fomentare la rivoluzione in Congo, e quasi 7 anni quando fu giustiziato in Bolivia, ha ancora bei ricordi di lui. Una di queste storie che ha condiviso pubblicamente è che suo padre avrebbe inventato storie di animali per i suoi figli lontani, affermando: “Mio padre non ha avuto l’opportunità di godersi la nostra infanzia. Ma quando era via, che era la maggior parte del tempo, ci mandava storie e disegni su cartoline. Mio fratello Camilo è stato rimproverato all’asilo per aver usato parolacce e mia madre ha affrontato il Che perché aveva l’abitudine di imprecare, come fanno tutti gli argentini. Era in Africa e ha scritto a Camilo dicendogli che non poteva giurare a scuola, altrimenti Pepe il Caimano avrebbe morso la gamba del Che. Quindi ha dovuto smettere di giurare di proteggere suo padre”.

Aleida Guevara e il Covid

Aleida Guevara in questi giorni ha visitato l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Proprio nel giorno del compleanno di suo padre, nonché del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Palermo, Aleida Guevara ha visitato l’hub della Fiera insieme alla figlia Celia, anche lei medico. Aleida Guevara si è anche fermata a parlare con i giovani medici della struttura, raccontando le sue esperienze in Nicaragua e in Angola. “Un centro bellissimo ma soprattutto ben organizzato. E dove c’è organizzazione c’è senz’altro efficienza”, ha detto lasciando la Fiera del Mediterraneo.