ROMA – Fan scatenati per Alena Seredova su Instagram. E’ bastata una foto della modella ed ex moglie del portiere Gigi Buffon a riaccendere ormai dopo tempo i commenti dei fan. La Seredova ha pubblicato una foto senza veli, in cui mostra ben poco, prima di un bagno rilassante. E c’è chi chiede al portiere: “Ma cosa hai fatto?”.

La storia d’amore tra la Seredova e Buffon è finita ormai da tempo. Il portiere del Paris Saint Germain è fidanzato con Ilaria D’Amico, mentre la modella ha ritrovato l’amore col manager Alessandro Nasi. L’ex moglie del calciatore ha pubblicato la foto prima del bagno rilassante accompagnata dalla didascalia: “Momento che aspetto tutto il giorno…. tuffarmi nella mia 🛀🏼 #senzacuffia #miluju 🛀🏼”.

Non sono mancati ovviamente i complimenti e gli apprezzamenti per la sua bellezza da parte dei follower, che ancora rimpiangono le nozze col portiere. E così c’è chi commenta: “Bellissima nella tua semplicità”. E ancora: “Ma che bella donna è la Alena….una donna senza tempo e di una bellezza sopraffina!!! Ma Gigi che abbaglio che avuto”. Insomma le prese in giro vanno avanti e c’è ancora chi non si capacita per la fine del loro amore, anche se ormai entrambi hanno ritrovato la felicità con altre persone.